Грызлов рассказал о создаваемых Киевом «точках невозврата» Донбасса на Украину

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Полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.
Грызлов рассказал о создаваемых Киевом «точках невозврата» Донбасса на Украину
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ряд политиков в Киеве увлечены действиями, которые объективно направлены на создание всё новых «точек невозврата» Донбасса на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грызлова, к этому можно отнести в том числе ограничение в работе офиса ОБСЕ, затягивание переговорного процесса.

«К действующей власти в Киеве доверие окончательно потеряно», — заключил он.

Ранее Грызлов не исключил, что в преддверии второго тура выборов президента Украины можно ожидать новых провокаций со стороны Киева.

Также первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент страны никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины. 

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