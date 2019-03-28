Захарова заявила, что Волкер блокирует урегулирование в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что действия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера блокируют урегулирование в Донбассе.
Захарова заявила, что Волкер блокирует урегулирование в Донбассе
  • © usembassykyiv / Flickr

«Вы посмотрите, что он говорит. Он прямо говорит о не то что нецелесообразности, о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие Минским договорённостям. То есть та программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским спецпредставителем», — заявила Захарова.

Ранее постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.

В конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

По его словам, это предполагает, что в регионе «будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».

Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене. 

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