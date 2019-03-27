Россия поддерживает план Медведчука по восстановлению мира на Украине

Постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.

Грызлов подчеркнул, что «только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут привести к разрешению внутриукраинского конфликта».

«Мы поддерживаем план по восстановлению мира, предложенный Виктором Медведчуком, который полностью соответствует Минским соглашениям», — цитирует РИА Новости Грызлова.

В конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

По его словам, это предполагает, что в регионе «будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».

Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене.