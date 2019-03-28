В Донбассе сбили наблюдавший за СММ ОБСЕ заминированный украинский дрон

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям.

«А на днях донецкие ополченцы заявили, что они сбили над своей территорией украинский дрон, к корпусу которого были прикреплены две мины. Анализ отснятого беспилотником видео свидетельствовал о том, что он использовался для фиксирования маршрутов проезда патрулей СММ», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Он отметил, что «такая слежка свидетельствует о грубом вмешательстве в деятельность миссии, отработке сценариев препятствования реализации её мандата».

Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе посёлка Голубовское.