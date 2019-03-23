В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе посёлка Голубовское. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Вчера в 14:10 беспилотник ВСУ, двигаясь в направлении Орехово — Голубовское, попал в зону поражения огневых средств ПВО Народной милиции и был сбит... При помощи данного БПЛА украинские оккупанты производили корректировку огня по мирным населённым пунктам республики», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

По его словам, ВСУ активизировали полёты БПЛА на линии соприкосновения.

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.