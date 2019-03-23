В ЛНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Лозовое и Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов и автоматических станковых гранатомётов.
Ранее в ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.