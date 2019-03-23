В ЛНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Лозовое и Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов и автоматических станковых гранатомётов.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.