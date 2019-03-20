В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции.
«Двое военнослужащих Народной милиции погибли, двое получили ранения», — заявили в пресс-службе.
Ранее в ЛНР сообщили о 12 случаях обстрела со стороны ВСУ.
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