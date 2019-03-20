В ЛНР заявили о 12 случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует Народная милиция ЛНР.

Вооружённые силы Украины обстреляли районы населённых пунктов, Золотое-5, Фрунзе, Молодёжное, Калиново-Борщеватое, Логвиново, Сокольники и Желобок, передаёт Луганский информационный центр. В ведомстве добавили, что огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов, миномётов, гранатомётов, стрелкового оружия и БМП. Ранее в самопровозглашённой ДНР предупредили о возможной провокации ВСУ в Мариуполе. Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.