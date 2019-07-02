СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны после обстрела украинскими силовиками съёмочной группы ВГТРК в Донбассе.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 2 июля военные ВС и Нацгвардии Украины прицельно обстреляли из тяжёлых видов вооружения «группы гражданских лиц, не участвующих в вооружённом конфликте, в том числе российских журналистов». Это произошло в районе посёлка Александровка самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. Никто из членов группы не пострадал.