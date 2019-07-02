СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе
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Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По её словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»).
«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.
По данным следствия, 2 июля военные ВС и Нацгвардии Украины прицельно обстреляли из тяжёлых видов вооружения «группы гражданских лиц, не участвующих в вооружённом конфликте, в том числе российских журналистов». Это произошло в районе посёлка Александровка самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Ранее стало известно, что съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. Никто из членов группы не пострадал.