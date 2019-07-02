Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
- РИА Новости
«Съёмочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе посёлка Александровка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, когда журналисты отправились снимать последствия обстрелов, с украинской стороны начали стрелять из миномётов.
Никто из членов съёмочной группы не пострадал.
В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.