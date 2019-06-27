Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал.

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

По словам фотокорреспондента агентства Александра Гаюка, журналисты приехали в посёлок для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.

«К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет», — подчеркнул российский журналист.

20 апреля сообщалось об обстреле со стороны ВСУ съёмочной группы ВГТРК на северной окраине Донецка.

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