Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал.

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

По словам фотокорреспондента агентства Александра Гаюка, журналисты приехали в посёлок для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.

«К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет», — подчеркнул российский журналист.

20 апреля сообщалось об обстреле со стороны ВСУ съёмочной группы ВГТРК на северной окраине Донецка.