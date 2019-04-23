В ОБСЕ обеспокоены данными об обстреле журналистов ВГТРК в Донецке

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен сообщениями об обстреле журналистов ВГТРК в Донецке.
В ОБСЕ обеспокоены данными об обстреле журналистов ВГТРК в Донецке
  • РИА Новости

«Обеспокоен сообщениями об обстреле группы российского телевидения ВГТРК в районе населённого пункта Спартак», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть обеспечена всеми и всегда».

20 апреля, как сообщалось, съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский огонь со стороны ВСУ на северной окраине Донецка.

Обстрел был совершён с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева.

В МИД России, комментируя обстрел, отметили отсутствие реакции со стороны представителя ОБСЕ Арлема Дезира. 

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