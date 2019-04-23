В ОБСЕ обеспокоены данными об обстреле журналистов ВГТРК в Донецке

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен сообщениями об обстреле журналистов ВГТРК в Донецке.

«Обеспокоен сообщениями об обстреле группы российского телевидения ВГТРК в районе населённого пункта Спартак», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть обеспечена всеми и всегда».

Concerned by reports of gunshots fired at Russian VGTRK TV crew around Spartak settlement (north of Donetsk city, area not controlled by Ukrainian government), on 20 April. Safety of journalists must be ensured by all, at all times. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 23 апреля 2019 г.

20 апреля, как сообщалось, съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский огонь со стороны ВСУ на северной окраине Донецка.

Обстрел был совершён с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева.

В МИД России, комментируя обстрел, отметили отсутствие реакции со стороны представителя ОБСЕ Арлема Дезира.