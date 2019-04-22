МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

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В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
  • РИА Новости

Дипломаты напомнили, что 20 апреля съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский огонь со стороны ВСУ на северной окраине Донецка. Обстрел был совершён с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева.

Как отметили в ведомстве, журналисты готовили репортаж об условиях проживания мирных граждан и обстановке в районе посёлка Спартак.

«Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права», — говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что такие преступления не должны оставаться безнаказанными.

«Отмечаем отсутствие какой-либо реакции со стороны профильных международных институтов, и прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», — отмечается в заявлении.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК.

В результате происшествия никто не пострадал.

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