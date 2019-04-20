Съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в ДНР

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК в районе посёлка Спартак на северной окраине Донецка, никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

«С направления Авдеевки в районе 16:00 был открыт прицельный огонь по съёмочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе посёлка Спартак», — сообщили в оборонном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «действия снайпера прикрывались огнём» из гранатомётов.

Ранее при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли три ополченца. В том числе погибла младший сержант ДНР 23-летняя Лилия Эгалегердиева.