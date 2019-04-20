Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

Младший сержант ДНР 23-летняя Лилия Эгалегердиева погибла во время попытки представителей Вооружённых сил Украины скрытно проникнуть на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Октябрь, сообщается на сайте ДНР.

«Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она решила вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя», — указано в тексте.

Отмечается, что девушка, оказав помощь раненым товарищам, открыла огонь по силовикам и не дала им обойти позицию с фланга.

Эгалегердиева погибла вместе с двумя ранеными ополченцами.

Ранее в ДНР заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли три человека.

Также сообщалось, что контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.