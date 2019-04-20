Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ
- © аккаунт Лилии Эгалегердиевой/vk.com
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Октябрь, сообщается на сайте ДНР.
«Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она решила вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя», — указано в тексте.
Отмечается, что девушка, оказав помощь раненым товарищам, открыла огонь по силовикам и не дала им обойти позицию с фланга.
Эгалегердиева погибла вместе с двумя ранеными ополченцами.
Ранее в ДНР заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли три человека.
Также сообщалось, что контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.