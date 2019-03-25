В ДНР рассказали о «подлом плане» Порошенко по Донбассу

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Украинский лидер Пётр Порошенко приготовил для Донбасса «подлый план». Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, Порошенко намеревается сорвать президентские выборы и готовит провокации. Безсонов пояснил, что одна из провокаций, в частности, будет в отношении сотрудников ОБСЕ, а другая будет заключаться в массовой гибели гражданского населения. 

«Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики», — добавил он. Его выступление размещено на YouTube.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.

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