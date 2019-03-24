В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой начальника пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
«В результате обстрелов, ставших очередным подтверждением отказа украинских боевиков выполнять взятые на себя обязательства, погибли двое защитников республики», — сообщил Безсонов.
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