В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой начальника пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

«В результате обстрелов, ставших очередным подтверждением отказа украинских боевиков выполнять взятые на себя обязательства, погибли двое защитников республики», — сообщил Безсонов.

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