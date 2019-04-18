Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Сторонам не удалось достичь пасхального перемирия в Донбассе в ходе видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Официальный Киев впервые за всё время минских переговоров создал прецедент несогласования перемирия в канун праздничных дат», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, представители официального Киева «продолжили свою прежнюю деструктивную линию», отказавшись от обсуждения и согласования мер усиления и контроля перемирия.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

По словам Порошенко, Киев борется за возвращение мира на украинскую землю.

Предыдущее перемирие в Донбассе действовало с 8 марта.