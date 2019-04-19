В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР Даниила Безсонова. 
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
  • © Дэн Леви
  • РИА Новости

По его словам, около 18:00 две диверсионно-разведывательные группы ВСУ численностью 10—12 человек каждая пытались проникнуть на территорию ДНР в районе населённого пункта Октябрь.

Безсонов добавил, что в результате произошедшего с киевской стороны погибли четыре человека и пятеро пострадали.

«К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни, выполняя долг по защите республики... Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна», — заявил он.

Ранее контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.

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