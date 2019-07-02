Кравчук заявил о необходимости начать диалог с Россией по ситуации в Донбассе

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о неэффективности минского формата и о необходимости переговоров с Россией для того, «чтобы прекратить войну» на юго-востоке страны.

«Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал», — цитирует его телеканал NewsOne.

Кравчук отметил, что в данной ситуации выступает за Будапештский процесс (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).

«Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведённого на Украине, более 70% жителей страны считают, что глава государства Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. 

В свою очередь, в мае Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Москвой.

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