Кравчук заявил о необходимости начать диалог с Россией по ситуации в Донбассе
«Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал», — цитирует его телеканал NewsOne.
Кравчук отметил, что в данной ситуации выступает за Будапештский процесс (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).
«Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну», — добавил он.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведённого на Украине, более 70% жителей страны считают, что глава государства Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией.
В свою очередь, в мае Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Москвой.