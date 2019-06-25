Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией

Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».

РИА Новости

Как передаёт телеканал «112 Украина», респондентам был задан вопрос, должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой. Отмечается, что 40,4% опрошенных ответили: «Безусловно да», ещё 30%: «Скорее да». 18,7% граждан против прямого диалога, ещё 10,9% затруднились ответить. В рамках исследования были опрошены 3 тыс. респондентов. Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений. Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Россией.