Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «112 Украина», респондентам был задан вопрос, должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой.
Отмечается, что 40,4% опрошенных ответили: «Безусловно да», ещё 30%: «Скорее да».
18,7% граждан против прямого диалога, ещё 10,9% затруднились ответить.
В рамках исследования были опрошены 3 тыс. респондентов.
Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Россией.