Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией

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Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».
Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «112 Украина», респондентам был задан вопрос, должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой.

Отмечается, что 40,4% опрошенных ответили: «Безусловно да», ещё 30%: «Скорее да». 

18,7% граждан против прямого диалога, ещё 10,9% затруднились ответить. 

В рамках исследования были опрошены 3 тыс. респондентов. 

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений. 

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Россией.

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