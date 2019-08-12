Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение трёх мужчин, назвавшихся бывшими бойцами «Азова».

Отмечается, что обратившихся к Порошенко зовут Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев.

«Пётр Алексеевич, перед вами именно та тройка «азовцев», добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведём своё дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — сказал Толмачев.

В свою очередь Кухарчук добавил, что если нынешний президент Украины Владимир Зеленский не добьётся тюремного заключения для Порошенко, то именно они сделают всё для того, чтобы бывший украинский лидер оказался за решёткой.

Макеев же отметил, что Порошенко должен ответить за каждый некачественный патрон и за каждую бракованную вещь, поставленную украинской армии.

Ранее юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении Порошенко о хищениях в армии.