На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

По его словам, это уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.

Портнов отметил, что по данному делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».

Они якобы организовали многомиллионные перечисления валюты из концерна в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.

Портнов отметил, что схема позволила похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен.

Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах.