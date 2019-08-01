На Украине возбудили новое дело против Порошенко
- РИА Новости
По его словам, это уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.
Портнов отметил, что по данному делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».
Они якобы организовали многомиллионные перечисления валюты из концерна в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.
Портнов отметил, что схема позволила похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен.
Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах.