В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.

«Производства есть, их 11, и Пётр Алексеевич об этом хорошо знает», — написал Труба в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что Порошенко противоречит сам себе, утверждая, что не получал повестки на допрос и что производств в отношении него не существует.

Труба отметил, что адвокат Порошенко Игорь Головань просит перенести допрос на несколько недель.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло новое уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко за незаконное вмешательство в судебный процесс и давление на судей.