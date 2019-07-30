В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко
«Производства есть, их 11, и Пётр Алексеевич об этом хорошо знает», — написал Труба в своём Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что Порошенко противоречит сам себе, утверждая, что не получал повестки на допрос и что производств в отношении него не существует.
Труба отметил, что адвокат Порошенко Игорь Головань просит перенести допрос на несколько недель.
Ранее сообщалось, что ГБР открыло новое уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко за незаконное вмешательство в судебный процесс и давление на судей.