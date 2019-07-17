На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.

«На сегодняшний день Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям различных граждан о возможных неправомерных действиях высших должностных лиц нашего государства», — цитирует Трубу «Укринформ».

По его словам, производства касаются, в частности, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного вмешательства в деятельность судей.

Он также отметил, что Порошенко должен быть заинтересован в даче показаний, чтобы следствие было «беспристрастным и полным».

Ранее сообщалось, что экс-глава государства не явился на допрос в ГБР. Он будет вызван повторно.

Сам Порошенко отвергает все обвинения. Он считает, что часть расследований инициирована «пятой колонной».