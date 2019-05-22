Порошенко оценил начатые в отношении него расследования

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал ряд расследований, которые были начаты против него правоохранительными органами страны после окончания срока его полномочий как главы государства.
Порошенко оценил начатые в отношении него расследования
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я оцениваю, что это есть признак начала парламентской избирательной кампании. Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», — сказал он.

Также Порошенко добавил, что, по его мнению, часть расследований была инициирована представителями пятой колонны.

«Уголовное дело по Керченскому проливу — это атака на армию, уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Всё чётко по программе, но ничего у них не выйдет», — заявил пятый президент Украины.

Ранее на Украине было начато несколько расследований в отношении Порошенко. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже ведёт расследование против него и ряда высших должностных лиц по делу о хищениях в энергетической отрасли.

21 мая Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко, а 13 мая Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению Порошенко на судей по делу «ПриватБанка». 

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