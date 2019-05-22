Порошенко оценил начатые в отношении него расследования

Экс-президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал ряд расследований, которые были начаты против него правоохранительными органами страны после окончания срока его полномочий как главы государства.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я оцениваю, что это есть признак начала парламентской избирательной кампании. Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», — сказал он.

Также Порошенко добавил, что, по его мнению, часть расследований была инициирована представителями пятой колонны.

«Уголовное дело по Керченскому проливу — это атака на армию, уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Всё чётко по программе, но ничего у них не выйдет», — заявил пятый президент Украины.

Ранее на Украине было начато несколько расследований в отношении Порошенко. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже ведёт расследование против него и ряда высших должностных лиц по делу о хищениях в энергетической отрасли.

21 мая Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко, а 13 мая Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению Порошенко на судей по делу «ПриватБанка».