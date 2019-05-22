На Украине возбудили новое дело против Порошенко

На Украине начали расследование против экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц о хищениях в энергетической отрасли. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как отмечает ведомство в Facebook, руководитель САП Назар Холодницкий поручил возбудить уголовные дела после приёма экс-председателя правления ЧАО «ХК Энергосети» Дмитрия Крючкова.

«В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» совместно с должностными лицами ФГИУ (Фонд государственного имущества Украины. — RT) и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству», — говорится в публикации.

При этом заявитель утверждает, что действия этой группы лиц «координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины».

Результатом преступных действий, подчеркнули в САП, является завладение имуществом «Центрэнерго» путём утверждения результатов конкурса по приватизации пакета акций общества, который принадлежит государству.

«При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016—2018 годов», — указывается в сообщении.

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование начато на основании заявления Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Виктора Януковича.

Также Генпрокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению Петра Порошенко на судей по делу «ПриватБанка»после того, как Киевский суд признал незаконной национализацию учреждения.