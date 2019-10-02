В Киеве заявили о готовности ВСУ к отводу сил в Донбассе
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«Вооружённые силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают всё возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей», — заявили в украинском оборонном ведомстве.
По данным украинского Минобороны, разведение сил будет проводиться одновременно обеими сторонами на расстояние одного километра от линии соприкосновения.
При этом в Киеве назвали основным условием начала этого процесса соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.