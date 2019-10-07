ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, 7 октября, перенесено на среду, 9 октября.

Как сообщает телеканал «112 Украина», разведение войск может начаться в среду, 9 октября, в 12:00.

Отмечается, что местные жители против отсрочки этого и требуют начать разведение как можно скорее.

«Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил, что украинские власти саботируют разведение сил в Донбассе.