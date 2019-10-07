В ДНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил, что украинские власти саботируют разведение сил в Донбассе.
В ДНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе
  • © РИА Новости

«Украинская сторона продолжает саботировать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе на самом высоком уровне, что подтверждается заявлением министра иностранных дел Украины Пристайко, который сообщил, что украинские вооружённые формирования... не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил и средств от линии фронта для того, чтобы на них вернуться», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он указал, что со своей стороны все подразделения Народной милиции ДНР продолжают подготовку к разведению сил в районе Петровского.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.

При этом в самопровозглашённой Луганской народной республике заявил, что представители ЛНР передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе населённого пункта Золотое.

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