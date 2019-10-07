Представители ЛНР передали ОБСЕ данные для начала разведения сил

Короткая ссылка
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что представители ЛНР передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе населённого пункта Золотое.
Представители ЛНР передали ОБСЕ данные для начала разведения сил
  • Reuters

«В соответствии с планом мероприятий разведения, сегодня наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объёме представлена информация относительно предстоящего разведения со стороны ЛНР», — цитирует его РИА Новости.

По словам Филипоненко, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в настоящий момент проводит подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить