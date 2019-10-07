Представители ЛНР передали ОБСЕ данные для начала разведения сил

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что представители ЛНР передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе населённого пункта Золотое.

«В соответствии с планом мероприятий разведения, сегодня наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объёме представлена информация относительно предстоящего разведения со стороны ЛНР», — цитирует его РИА Новости.

По словам Филипоненко, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в настоящий момент проводит подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.