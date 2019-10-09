Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

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Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для организации этого саммита выполнены.
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
  • Reuters

Отмечается, что в центре беседы стоял вопрос подготовки возможного саммита в нормандском формате.

«Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», — говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

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