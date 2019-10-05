Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

«В нынешних условиях «мяч» в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию формулы Штайнмайера в законодательство Украины... согласованием её текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе», — заявил Лукашевич в ходе своего выступления, текст которого приводит МИД России.

Он подчеркнул, что о перспективе организации саммита «нормандской четвёрки» можно будет утверждать только после подтверждения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разведения сил и средств в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе.

«Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита «нормандской четвёрки». В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребованна», — уточнил постпред России.

Лукашевич также предостерёг украинское руководство от попыток использовать нормандский формат для решения своих внутриполитических задач.

«Важно окончательно не растратить возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов на Украине, а также закрепить наметившийся в контактной группе позитив», — отметил российский дипломат.

Он напомнил, что «в нынешних условиях не может быть никакого плана Б по урегулированию в Донбассе, кроме прямого диалога Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев рассчитывает на проведение саммита «нормандской четвёрки» в конце октября.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили подготовку к саммиту в нормандском формате по Украине на уровне помощников президентов.