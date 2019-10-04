Песков оценил подготовку к саммиту в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту в нормандском формате по Украине ведётся на уровне помощников президентов.

«Сейчас ведётся подготовка, ведётся работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперёд не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал Песков.

Он отметил, что четверо глав государств, которые принимают участие в саммите, имеют насыщенный график.

«Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», — добавил Песков.

Ранее полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».