Песков оценил подготовку к саммиту в нормандском формате
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- РИА Новости
«Сейчас ведётся подготовка, ведётся работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперёд не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал Песков.
Он отметил, что четверо глав государств, которые принимают участие в саммите, имеют насыщенный график.
«Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», — добавил Песков.
Ранее полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».