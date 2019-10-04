Песков оценил подготовку к саммиту в нормандском формате

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту в нормандском формате по Украине ведётся на уровне помощников президентов.
Песков оценил подготовку к саммиту в нормандском формате
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Сейчас ведётся подготовка, ведётся работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперёд не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал Песков.

Он отметил, что четверо глав государств, которые принимают участие в саммите, имеют насыщенный график.

«Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», — добавил Песков.

Ранее полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

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