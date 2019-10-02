Киев обсудит закон о Донбассе после саммита «нормандской четвёрки»

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Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».
Киев обсудит закон о Донбассе после саммита «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем обсуждать после переговоров в нормандском формате», — сказала она.

По её словам, в настоящий момент на Украине не обсуждают разработку каких-либо законопроектов, которые касались бы выборов или внесения изменений в действующий закон об особом статусе Донбасса.

Ранее помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».

1 октября полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Подробнее по теме — в материале RT.

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