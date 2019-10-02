«Создаст атмосферу для реализации «Минска»: контактная группа согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали формулу Штайнмайера, определяющую порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу особого статуса. В МИД РФ выразили надежду, что этот шаг создаст необходимую атмосферу для реализации Минских соглашений. Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что формулу Штайнмайера необходимо включить в новый закон о Донбассе, который ещё только предстоит разработать. В то же время в Киеве прошёл митинг радикалов, которые выступают против согласования этого механизма, называя его «капитуляцией».

Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её внедрения в украинское законодательство. Об этом заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

«Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, удалось «преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы».

Отметим, что 18 сентября в Минске состоялось предыдущее заседание контактной группы. Тогда российская сторона сообщила об отказе Киева согласовать механизм, несмотря на то что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял о готовности работать по формуле Штайнмайера. Позднее на Украине заявили, что договорённости не удалось достичь из-за «недоразумения».

Так называемая формула Штайнмайера используется для обозначения механизма проведения местных выборов в Донбассе и предоставления особого статуса этому региону. Автором этой концепции стала немецкая сторона, в частности Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее занимал должность главы МИД ФРГ. Сейчас он является действующим президентом Германии.

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Речь идёт о механизме введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он предполагает, что Донбасс получит особый статус на временной основе в день проведения там выборов. На постоянной основе этот режим будет действовать после публикации отчёта ОБСЕ, который подтвердит легитимность народного волеизъявления.

В МИД РФ положительно оценили новость о достижении соглашения членами контактной группы. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей», — написала Захарова в Facebook.

«Огромный прорыв»

Факт достижения договорённости также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что для полной реализации этих мер требуется подготовить закон об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса. — RT), которого ещё нет», — сказал Зеленский в ходе брифинга.

Он уточнил, что соответствующий документ будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в законе «не будет пересечена ни одна красная линия, поэтому не будет никакой капитуляции».

«Выборы должны проходить по нашему законодательству... Если там кто-то будет (из военных. — RT), выборов не будет, вы ж понимаете», — сказал украинский президент.

В свою очередь, МИД самопровозглашённой ДНР также заявил о согласовании формулы Штайнмайера. Об этом рассказала глава внешнеполитического ведомства ДНР Наталья Никанорова.

«Сегодня, с нашей точки зрения, произошёл огромный прорыв... Наконец-то сегодня после ещё одного сигнала от советников (лидеров «нормандской четвёрки». — RT) украинская сторона всё-таки согласилась подписать и согласовать формулу Штайнмайера», — отметила она.

Однако в самопровозглашённой ЛНР заявили, что Киев должен наполнить согласованную формулу Штайнмайера «содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с представителями ЛНР и ДНР в минском формате». Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Кроме того, спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик выступил перед журналистами и уточнил суть состоявшейся процедуры. По его словам, члены контактной группы письмами в его адрес подтвердили текст формулы. Вместе с тем Сайдик выразил мнение, что о сроках проведения обозначенных в формуле Штайнмайера выборов говорить пока рано.

Cпецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов

«По этому вопросу ещё предстоит много работы внутри контактной группы и в нормандском формате, — сказал он в ходе общения с журналистами. — Очень много работы предстоит в политической подгруппе контактной группы. Именно в ней надо будет говорить о проведении выборов».

По словам Сайдика, открытыми остаётся множество вопросов, в том числе безопасность предстоящей процедуры.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас поприветствовал достижение договорённости членами контактной группы и заявил об «открытии двери» для проведения встречи «нормандской четвёрки».

«Я рад, что конструктивная атмосфера на заседании контактной группы в Минске сегодня привела к долгожданному прогрессу. Тем самым дверь для саммита «нормандской четвёрки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений открыта», — цитирует дипломата ТАСС.

Комментируя согласование формулы Штайнмайера, член Совета Федерации Сергей Цеков назвал это событие «решительным шагом к миру в Донбассе». Вместе с тем он задался вопросом, как будет реализован согласованный механизм.

«Подписать — это хорошо, но в своё время были подписаны и Минские соглашения, но они так и не были выполнены... Давайте подождём, посмотрим, как это будет реализовываться. На Украине хотят мира, мы хотим мира», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он заключил, что Зеленский пока только формирует свой политический курс. «Как он будет его выполнять — покажет время», — констатировал Цеков.

Реакция на Украине

Между тем украинские националисты организовали в Киеве митинг, протестуя против достижения договорённости по формуле Штайнмайера. На стихийной акции протеста собрались представители нескольких движений, у них в руках были плакаты с лозунгами «Нет капитуляции!».

Кроме того, ряд украинских политиков выступили с критикой решения действующего руководства страны. Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил мнение, что договорённость по формуле Штайнмайера приведёт к снятию санкций с России.

«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ... Мы подчёркиваем, что никогда не пойдём на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — написал у себя в Facebook Порошенко.

В свою очередь, партия «Батькивщина» назвала согласие Украины следовать формуле Штайнмайера «угрозой безопасности» страны.

«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — цитирует ТАСС заявление политического объединения.

В беседе с RT украинский политолог Александр Дудчак отметил, что Киев может предпринять попытку оставить за собой «пути к отступлению».

«Сейчас будет изображаться давление радикалов на Зеленского, но вся власть и источники финансирования этих радикалов контролируются руководством страны, так что поставить их на место вполне реально», — заключил эксперт.

Он отметил, что предстоящее согласование нового закона об особом статусе Донбасса в Верховной раде Украины может затянуть процесс реализации соглашений.

«Подождём, что будет за новый вариант закона — это возможность для затягивания процесса, потому что Рада ещё будет обсуждать, вносить изменения», — подытожил эксперт.