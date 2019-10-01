Киев намерен включить формулу Штайнмайера в новый закон по Донбассу
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«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого ещё нет», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
По его словам, документ будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом.
«В этом законе не будет пересечена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал он на брифинге.
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера.