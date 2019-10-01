Киев намерен включить формулу Штайнмайера в новый закон по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.
Киев намерен включить формулу Штайнмайера в новый закон по Донбассу
  • © president.gov.ua

«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого ещё нет», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По его словам, документ будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом.

«В этом законе не будет пересечена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал он на брифинге.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера.

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