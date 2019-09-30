В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера

Главы МИД самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают на то, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.

«Рассчитываем, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев всё же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами — гарантами Минских соглашений и приступит к согласованию формулы Штайнмайера как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса», — приводит слова Никоноровой Интерфакс.

Она напомнила, что со стороны Киева снова звучали высказывания о том, что согласование формулы возможно только после передачи контроля над границей и соблюдения неких «стандартов безопасности».

По её словам, в тексте предложенного Штайнмайером механизма речь идёт о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

«Чтобы начинать дискуссию по выборам, украинским властям нужно определить порядок введения в действие закона об особом статусе», — заявила глава МИД ДНР.

Никонорова отметила, что передача контроля над границей является завершающим этапом урегулирования конфликта, к которому можно будет приступить только после «полной реализации всех политических пунктов данного документа».

Дейнего также выразил надежду на то, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма подпишет формулу Штайнмайера и тем самым продемонстрирует нацеленность города на мирное урегулирование.

По его словам, это единственный переговорный формат, который позволяет согласовывать все аспекты политического урегулирования с Украиной.

18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы отказался подписать формулу Штайнмайера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил несогласование формулы Штайнмайера техническим недоразумением, которое возникло в самой трёхсторонней контактной группе.