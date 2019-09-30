В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера
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«Рассчитываем, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев всё же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами — гарантами Минских соглашений и приступит к согласованию формулы Штайнмайера как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса», — приводит слова Никоноровой Интерфакс.
Она напомнила, что со стороны Киева снова звучали высказывания о том, что согласование формулы возможно только после передачи контроля над границей и соблюдения неких «стандартов безопасности».
По её словам, в тексте предложенного Штайнмайером механизма речь идёт о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
«Чтобы начинать дискуссию по выборам, украинским властям нужно определить порядок введения в действие закона об особом статусе», — заявила глава МИД ДНР.
Никонорова отметила, что передача контроля над границей является завершающим этапом урегулирования конфликта, к которому можно будет приступить только после «полной реализации всех политических пунктов данного документа».
Дейнего также выразил надежду на то, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма подпишет формулу Штайнмайера и тем самым продемонстрирует нацеленность города на мирное урегулирование.
По его словам, это единственный переговорный формат, который позволяет согласовывать все аспекты политического урегулирования с Украиной.
18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы отказался подписать формулу Штайнмайера.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил несогласование формулы Штайнмайера техническим недоразумением, которое возникло в самой трёхсторонней контактной группе.