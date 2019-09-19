У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

Как сообщает «Новое время», активисты требовали «ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера». По их словам, её реализация будет означать «узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков».

На митинге под названием «Нормандский заговор — государственная измена» присутствовали несколько сотен человек.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договорённости по формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября.

Позднее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на заседании группы отказался от её подписания.