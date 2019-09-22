Политолог прокомментировал слова Порошенко о «формуле Штайнмайера»

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Кирилл Горшенин
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует.
Политолог прокомментировал слова Порошенко о «формуле Штайнмайера»
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Политолог объяснил, что это заявление демонстрирует нежелание Киева приходить к компромиссу с Донбассом и способствовать мирному разрешению конфликта.

«То, что было предложено Штайнмайером, действительно требует больших уступок со стороны Донбасса, чем со стороны Киева. Это (заявление. — RT) говорит о том, что они не хотят даже рассматривать возможные варианты интеграции Донбасса и Украины на любых условиях», — заявил политолог.

Он отметил, что в нынешней внутриполитической обстановке Украины данное заявление, скорее всего, никак не повлияет на ситуацию в Донбассе.

«Вряд ли можно говорить о том, что это (заявление. — RT) повлияет на Донбасс, на обстановку в нём. Дело в том, что Донбасс уже показал, что он способен отстаивать свои интересы и попытки решить проблему сильным путём ни к чему не приведут. Желание продолжать общаться с Донбассом путём ультиматумов — это совершенно неконструктивная позиция», — добавил Дудчак.

Ранее Порошенко заявил, что «никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует».

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