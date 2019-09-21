Медведчук прокомментировал формулу Штайнмайера

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «формула Штайнмайера» на Украине – это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.

«Минские соглашения были утверждены главами государств «нормандской четвёрки» и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете «формулой Штайнмайера», и всё остальные — это пункты минских соглашений», — цитирует канал «112 Украина» Медведчука.

Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо «согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам».

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения».

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