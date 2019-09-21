Медведчук прокомментировал формулу Штайнмайера
«Минские соглашения были утверждены главами государств «нормандской четвёрки» и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете «формулой Штайнмайера», и всё остальные — это пункты минских соглашений», — цитирует канал «112 Украина» Медведчука.
Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо «согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам».
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения».