Медведчук прокомментировал формулу Штайнмайера

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «формула Штайнмайера» на Украине – это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.

«Минские соглашения были утверждены главами государств «нормандской четвёрки» и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете «формулой Штайнмайера», и всё остальные — это пункты минских соглашений», — цитирует канал «112 Украина» Медведчука.

Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо «согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам».

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения».