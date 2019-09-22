Порошенко заявил, что соглашения Штайнмайера «не существует в природе»
- РИА Новости
«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой формулы Штайнмайера, с кем-то якобы согласованной, не существует», — сказал Порошенко в эфире украинского «5 канала».
18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера.
В МИД ФРГ, комментируя решение Киева, отметили, что цель формулы заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений.
При этом в Киеве отмечали, что украинский лидер Владимир Зеленский был готов к встрече в нормандском формате 17 сентября, однако встреча не состоялась, поскольку Россия не смогла принять в ней участие «по техническим причинам».