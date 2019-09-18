В Киеве заявили о не состоявшемся из-за России нормандском саммите

Украинский лидер Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров в нормандском формате 17 сентября, встреча не состоялась, поскольку Россия не смогла принять в ней участие по «техническим причинам». Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, глава государства был готов к переговорам, которые должны были состояться 17 сентября, информирует Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал он на заседании комитетов Рады.

Как отметил Пристайко, к встрече были готовы и французская, и немецкая делегации.

Ранее в Кремле отмечали, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению соответствующих переговоров.

При этом он указывал, что необходима субстантивная подготовка к такой встрече «с тем, чтобы она была максимально результативной».