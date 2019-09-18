В Киеве заявили о не состоявшемся из-за России нормандском саммите

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров в нормандском формате 17 сентября, встреча не состоялась, поскольку Россия не смогла принять в ней участие по «техническим причинам». Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
В Киеве заявили о не состоявшемся из-за России нормандском саммите
  • © president.gov.ua

По словам министра, глава государства был готов к переговорам, которые должны были состояться 17 сентября, информирует Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал он на заседании комитетов Рады.

Как отметил Пристайко, к встрече были готовы и французская, и немецкая делегации.  

Ранее в Кремле отмечали, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению соответствующих переговоров. 

При этом он указывал, что необходима субстантивная подготовка к такой встрече «с тем, чтобы она была максимально результативной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить