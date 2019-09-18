В Киеве заявили о не состоявшемся из-за России нормандском саммите
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По словам министра, глава государства был готов к переговорам, которые должны были состояться 17 сентября, информирует Интерфакс-Украина.
«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал он на заседании комитетов Рады.
Как отметил Пристайко, к встрече были готовы и французская, и немецкая делегации.
Ранее в Кремле отмечали, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.
Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению соответствующих переговоров.
При этом он указывал, что необходима субстантивная подготовка к такой встрече «с тем, чтобы она была максимально результативной».