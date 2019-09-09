Песков отметил политическую волю на возобновление нормандского формата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению переговоров в нормандском формате на высшем уровне по урегулированию кризиса в Донбассе.

Песков напомнил, что недавно состоялись телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые свидетельствуют об активной работе в данном направлении.

«В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в нормандском формате на высшем уровне, но президент (Путин. — RT) каждый раз подчёркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной», — подчеркнул Песков.

Он также заявил, что в Кремле считают эффективными только те шаги по прекращению вооружённого конфликта в Донбассе, которые направлены на выполнение Минских соглашений.

7 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, в ходе которого стороны обсудили подготовительную работу в рамках организации саммита «нормандской четвёрки».

Позднее Путин и Макрон подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивного сотрудничества по реализации Минских соглашений и подготовки встречи в нормандском формате.