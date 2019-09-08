Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
- РИА Новости
«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Подтверждён взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении Кремля.
В разговоре обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договорённостей, которые были достигнуты в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах. В них входит разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Путин и Макрон высказались за объединение усилий для сохранения СВПД.
«Главы государств договорились о продолжении контактов — как по телефону, так и в ходе личных встреч», — отметили в Кремле.
Ранее Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.