Макрон анонсировал встречу лидеров нормандского формата в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.

«Мы запротоколировали — и это есть в тексте, который мы выпускаем (по итогам саммита G7), что мы собираем в сентябре встречу в нормандском формате на уровне глав государств и правительств», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.