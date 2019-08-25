Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами», — заявила она в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции.

По её словам, стороны «давно говорили» о том, что в связи с тем, что прошлая встреча прошла в Берлине, то «эта пройдёт в Париже», передаёт РИА Новости.

Также Меркель сообщила, что Берлин и Париж будут прилагать все усилия для проведения встречи в ближайшее время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

Он отметил, что хотел бы «в ближайшее время» придать динамику процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

При этом президент России подчеркнул, что альтернативы нормандскому формату нет.