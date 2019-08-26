Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
  • РИА Новости

«Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате, в принципе, и прежде чем их планировать, хотелось бы всё-таки понять, как новое правительство, когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении минских договорённостей», — заявил министр на пресс-конференции.

По его словам, Россия, как и её партнёры в Германии и Франции, твёрдо рассчитывает, что новое украинское правительство однозначно подтвердит приверженность минским договорённостям. 

Он подчеркнул, что это подтверждение необходимо в связи с тем, что в предвыборный период представители нового офиса президента Украины делали немало противоречивых заявлений, шедших вразрез с обязательствами Киева по минским договорённостям.

Лавров призвал к разведению сил и средств в трёх районах Донбасса, после чего, по его мнению, нормандский формат сможет собраться и договориться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. 

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция призывают провести встречу в нормандском формате в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить