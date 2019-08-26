Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

«Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате, в принципе, и прежде чем их планировать, хотелось бы всё-таки понять, как новое правительство, когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении минских договорённостей», — заявил министр на пресс-конференции.

По его словам, Россия, как и её партнёры в Германии и Франции, твёрдо рассчитывает, что новое украинское правительство однозначно подтвердит приверженность минским договорённостям.

Он подчеркнул, что это подтверждение необходимо в связи с тем, что в предвыборный период представители нового офиса президента Украины делали немало противоречивых заявлений, шедших вразрез с обязательствами Киева по минским договорённостям.

Лавров призвал к разведению сил и средств в трёх районах Донбасса, после чего, по его мнению, нормандский формат сможет собраться и договориться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция призывают провести встречу в нормандском формате в Париже.