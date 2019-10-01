Маас приветствует решения контактной группы в Минске
- Reuters
«Тем самым дверь для саммита «нормандской четвёрки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений открыта», — приводит заявление министра ТАСС.
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.