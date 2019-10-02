Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки»

Помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».

«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четвёрки» произойдёт после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — цитирует его ТАСС.

Ожидается, что на это потребуется около двух недель.

Вместе с этим Сурков допустил проведение предварительной встречи министров иностранных дел государств — членов нормандского формата.

«После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно будут выполнены», — заключил он.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Глава МИД Германии Хайко Маас положительно оценил произошедшее.