Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки»

Короткая ссылка
Помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».
Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четвёрки» произойдёт после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — цитирует его ТАСС.

Ожидается, что на это потребуется около двух недель.

Вместе с этим Сурков допустил проведение предварительной встречи министров иностранных дел государств — членов нормандского формата.

«После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно будут выполнены», — заключил он.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Глава МИД Германии Хайко Маас положительно оценил произошедшее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить